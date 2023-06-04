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Певец Шура рассказал, куда пропала его подруга Ирина Аллегрова

Певец Шура давно дружит с народной артисткой России Ириной Аллегровой. Он рассказал, куда пропала знаменитая певица.

Певец Шура рассказал, куда пропала его подруга Ирина Аллегрова
© Слово и дело

В последнее время Аллегрова редко появляется на публике и ведет затворнический образ жизни. Шура отметил, что у певицы все хорошо. Он часто приезжает домой к подруге, где она угощает артиста вкусными блюдами.

«Свой у нее домик, не один, а там три. Но когда мне надо, я звоню и говорю: "Ира, я приеду?". Она очень вкусно готовит», — рассказал Шура в программе «Ты не поверишь!».

Аллегрова помогла певцу, когда его музыкальная карьера находилась на грани провала. Шура употреблял наркотики, что привело к тремору рук. Тогда певица подарила другу специальный складной стул, который маскировал заболевание от посторонних глаз.

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