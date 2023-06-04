Волочкова опубликовала фото без одежды из бани

Фото без одежды, снятое в бане, опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Звезда отдохнула в подмосковном парном комплексе и поделилась впечатлениями.

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На снимке балерина позирует обнаженной в бане, прикрыв тело пихтовым веником.

«Это просто невероятные ощущения и ароматы! Великолепная парная», — написала она.

После Волочкова опубликовала снимок из комнаты отдыха в накинутом на тело полотенце. Звезда сообщила, что после парения ее угостили пирожками.