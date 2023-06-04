Катя Жужа отреагировала на слухи о вредном похудении

Катя Жужа, известная благодаря проекту "Дом-2", похудела до 47 килограммов за короткое время. Подписчики были уверены, что она использовала специальные препараты, однако Катя худела с помощью тренера. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

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Катя Жужа начала правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Достаточно быстро она похудела на шесть килограммов. Слухи о применении препаратов для стройности выводят ее из себя:

"Люди, которые принимаю такие лекарства, ненормальные! Тем более у меня дочь, которая берет с меня пример!"

Тем не менее многие подписчики поддержали Жужу. Они посоветовали не обращать внимание на ненавистников.

Катя Жужа вместе с семьей давно живет в Дубае. Пока она не планирует возвращаться в Москву, но находится на связи с близкими оттуда.