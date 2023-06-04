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Виктория Бекхэм поделилась редким фото в обнимку с Николой Пельтц

Проще разобраться в отношениях Израиля с Палестиной, чем в отношениях Виктории Бекхэм с ее невесткой Николой Пельтц. Только ленивый журналист (а мы не такие) не написал про конфликт экс-перчинки с супругой сына. Несмотря на горячие заверения всех сторон предполагаемого конфликта, что никакой ссоры в помине не было, слухи не утихают уже больше года. Правда это или нет, но Виктория, похоже, решила положить конец сплетням. Бизнесвумен опубликовала трогательный фотосет со всей своей большой семьей. На одном из снимков она запечатлена в обнимку с невесткой и двумя огромными коктейлями (ну и порции у этих зожников!). Никола в долгу не осталась и перепостила фотографии, снабдив их трогательной подписью:

Виктория Бекхэм поделилась редким фото в обнимку с Николой Пельтц
© Super.ru

«Было так здорово со всеми повидаться! Очень сильно вас люблю».

Напомним, что началась вся эта драма, по слухам, еще на свадьбе: якобы Никола должна была пойти под венец в платье модного бренда Виктории, однако в итоге надела модель от Valentino Couture. Правда, есть и другая версия, согласно которой конфликт возник из-за первого танца молодых. Как бы то ни было, после церемонии подписчики заметили, что Виктория не ставит лайки на посты Николы в соцсетях и не спешит выкладывать совместные фото с любимой невесткой в своем аккаунте. И хотя мы уже писали о возможном примирении, сомнения у нас до сих пор оставались. Зато теперь мы полностью спокойны: в конце концов, ничто так не сближает, как двойная порция любимого напитка. Теперь главное, чтобы девушки не передумали на трезвую голову.

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