Зачем столько фотошопа? Гоар Аветисян не узнают на новых снимках

Гуру визажа Гоар Аветисян похоже восстановилась после пластической операции, которая принесла ей немало проблем. Звезда фотографируется в роскошных комплектах, однако количество обработки снимков удивляет всех без исключения фанатов.

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Гоар Аветисян много лет не стеснялась нестандартной фигуры и уверяла, что комфортно себя чувствует даже с лишними килограммами. Все изменилось лет пять назад, когда визажист решила радикально преобразиться: она пересмотрела рацион, занялась спортом, даже во время беременности соблюдала выбранную диету.

Когда Гоар похудела на тридцать килограммов, она обратилась за помощью к пластическому хирургу: ей сделали липосакцию и удалили лишнюю кожу. За эти годы звезде преображений удалось похудеть на пятьдесят килограммов. Правда, с мужем пришлось расстаться, так как ей не хватило мужской поддержки, когда после операции начались осложнения. Осложнения вызвала и операция по уменьшению груди, которую Аветисян сделала в марте.

Звезда столкнулась с проблемами — ткани заживали плохо, а на одной груди образовалась практически дырка, которая долго не закрывалась. Гоар плакала и рассказывала, как больно и страшно через все это проходить. На стрессе визажист даже поправилась на 5 килограммов, так как заедала эмоции. Похоже, сейчас Аветисян чувствует себя лучше, потому что начала позировать в пляжных нарядах.