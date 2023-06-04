Певец Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает сына

По мнению певца Дмитрия Маликова, нужно быть строгим папой, однако с его сыном строже жена Елена и дочь Стефания. Об этом музыкальный исполнитель рассказал Наталье Подольской в ее авторской программе.

Певец объясняет, что с детьми, которые рождаются в сознательном возрасте, хочется вести себя иначе, чем с ранними. Он считает, что старшую дочь воспитывал не так, как младшего сына.

Маликов говорит, что стоит быть строгим, сохранять связь "отец — сын". Тем не менее в его семье строже воспитывает детей жена Елена:

"Она какие-то вещи категорически запрещает, а я не категорически".

Стефания, дочь Маликова, тоже участвует в воспитании брата. При этом она не согласна с подходом родителей: говорит, что со своими детьми будет жестче, чем мама и папа с братом.