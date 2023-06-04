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Певица Наташа Королева высказалась об отношениях с коллегой Игорем Николаевым через 22 года после развода

Певица Наташа Королева считает, что они с бывшим супругом Игорем Николаевым смогли забыть все обиды и достойно пройти через развод. В интервью Светлане Бондарчук она также отметила, что певец был аккуратен в ухаживаниях.

По словам Наташи Королевой, она и Игорь Николаев достаточно редко оказываются в одной компании, но общаются хорошо. Они не дружат семьями, но сохранили теплые отношения.

В отношениях инициатива по большей части исходила от Николаева, поскольку Наташа была “совсем дите”. По словам певицы, она многого не понимала, но Игорь ее не торопил и этим влюбил в себя.

49-летняя Наташа Королева показала фигуру в бикини

Ранее Наташа Королева рассказала, почему Валентин Юдашкин отказывал ей в сотрудничестве.

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