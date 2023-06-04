44-летняя Кейт Хадсон выложила фото топлес

44-летняя актриса Кейт Хадсон выложила фото топлес
44-летняя актриса Кейт Хадсон опубликовала серию фотографий у бассейна в личном блоге в социальных сетях. На снимках звезда предстала топлес в открытых плавках-бикини.
Подписчики актрисы высоко оценили пост, а семья оказалась недовольна. Брат и 19-летний сын Хадсон написали негативные комментарии к фото, например "Господи, нет, Кейт".
Хадсон ответила им обоим с иронией: брату предложила отписаться, а сына в ответ на реплику о том, что и он мог бы перестать следить за ее страничкой, спросила, кто он.
Соцсети
Соцсети
Актриса также пообещала, что начавшееся лето станет "диким".
Ранее топлес снялась 53-летняя Дженнифер Лопес.