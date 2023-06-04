44-летняя Кейт Хадсон выложила фото топлес

44-летняя актриса Кейт Хадсон опубликовала серию фотографий у бассейна в личном блоге в социальных сетях. На снимках звезда предстала топлес в открытых плавках-бикини.

Хадсон ответила им обоим с иронией: брату предложила отписаться, а сына в ответ на реплику о том, что и он мог бы перестать следить за ее страничкой, спросила, кто он.