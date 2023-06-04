Певица Джесси Джей раскрыла имя отца своего ребенка
В середине мая в жизни известной певицы Джесси Джей случилось настоящее чудо. После многих лет попыток забеременеть и после врачебного диагноза «бесплодие» знаменитость родила дочь.
Поклонники искренне порадовались за своего кумира, хотя и недоумевали, почему исполнительница ничего не говорит об отце малышки.
И вот, наконец, знаменитость отреагировала на волнение фанатов, выложив в свой личный блог фотографию себя и некоего мужчины, и подписав кадр «Папа и мама».
Раскрыть имя ее спутника не составило труда. «Папой» оказался баскетболист Чанан Сафир Колман, с которым звезду не раз замечали папарацци.
После того, как тот был рассекречен, Джесси Джей не стала этот факт официально подтверждать.
Тем не менее, она написала, что «встретила мужчину, который осветил ее темные дни, и с помощью которого она смогла прийти к своему счастью. Спасибо за все папе моей малышки».