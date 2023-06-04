Певица Джесси Джей раскрыла имя отца своего ребенка

В середине мая в жизни известной певицы Джесси Джей случилось настоящее чудо. После многих лет попыток забеременеть и после врачебного диагноза «бесплодие» знаменитость родила дочь.

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Поклонники искренне порадовались за своего кумира, хотя и недоумевали, почему исполнительница ничего не говорит об отце малышки.

И вот, наконец, знаменитость отреагировала на волнение фанатов, выложив в свой личный блог фотографию себя и некоего мужчины, и подписав кадр «Папа и мама».

Раскрыть имя ее спутника не составило труда. «Папой» оказался баскетболист Чанан Сафир Колман, с которым звезду не раз замечали папарацци.

После того, как тот был рассекречен, Джесси Джей не стала этот факт официально подтверждать.