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Баста опубликовал трогательное видео с женой и восхитил подписчиков

Мы, конечно, знали, что рэпер умеет в романтику, но не думали, что настолько. Василий Вакуленко aka Баста aka Ноггано поделился с подписчиками, которых у него солидные 4,5 миллиона, трогательным видео с супругой. Ролик-подборку архивных кадров на iPhone артист подписал лаконично и четко:

Баста опубликовал трогательное видео с женой и восхитил подписчиков
© Super.ru

«Воспоминания, которые я бы никогда не удалил».

Мы дважды два сложили и можем сделать вывод: аттракцион щедрости приурочен к выходу нового трека артиста «Удали».

Также музыкант предложил подписчикам присоединяться к флешмобу и показывать моменты жизни, которые они никогда не сотрут из памяти. Дважды просить не пришлось: фолловеры бросились генерить подборки со своими партнерами, детьми и любимыми котами в главной роли. А заодно строчить заслуженные комплименты своему кумиру и его жене.

«Господи, какая красивая пара! Настоящий пример»;

«Баста, такой ты все-таки романтик»;

«Елена красавица невероятная!» — так звучат самые популярные комментарии под постом.

Напомним, что 43-летний рэпер с далекого 2009 года счастливо женат на 41-летней бизнесвумен Елене Пинской. Пара воспитывает двух дочерей: 14-летнюю Марию и 10-летнюю Василису.

К слову, недавно концерты Басты хотели отменить, но, судя по всему, беда миновала.

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