Бывший муж Ани Лорак вновь женился

Экс-супруг Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу вновь вступил в брак. Избранницей предпринимателя стала визажист Лилия.

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Лорак и Налчаджиоглу были женаты 10 лет. За время их брака на свет появилась дочка София, крестным отцом которой стал Филипп Киркоров. В 2019 году пара официально развелась, назвав причиной отсутствие любви, взаимоуважения, доверия и общих взглядов на семейную жизнь.

Налчаджиоглу поделился кадрами с торжественной церемонии бракосочетания, которая прошла на природе. Лилия выбрала для свадьбы белое платье с длинным шлейфом, а Мурат — голубой костюм и белую рубашку.

Публикацию бизнесмена в социальных сетях оценили подписчики. В комментариях они пожелали паре счастья и отметили красоту невесты.

В прошлом году Ани Лорак рассказала, что влезла в долги, чтобы поддержать своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда он переехал к ней на Украину. Артистка взяла большую сумму в кредит, чтобы ее избранник смог построить собственный бизнес.