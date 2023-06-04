$80.88-0.0987.10+0.52

Бывший муж Ани Лорак вновь женился

Экс-супруг Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу вновь вступил в брак. Избранницей предпринимателя стала визажист Лилия.

Бывший муж Ани Лорак вновь женился
© Вечерняя Москва

Лорак и Налчаджиоглу были женаты 10 лет. За время их брака на свет появилась дочка София, крестным отцом которой стал Филипп Киркоров. В 2019 году пара официально развелась, назвав причиной отсутствие любви, взаимоуважения, доверия и общих взглядов на семейную жизнь.

Налчаджиоглу поделился кадрами с торжественной церемонии бракосочетания, которая прошла на природе. Лилия выбрала для свадьбы белое платье с длинным шлейфом, а Мурат — голубой костюм и белую рубашку.

Публикацию бизнесмена в социальных сетях оценили подписчики. В комментариях они пожелали паре счастья и отметили красоту невесты.

В прошлом году Ани Лорак рассказала, что влезла в долги, чтобы поддержать своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда он переехал к ней на Украину. Артистка взяла большую сумму в кредит, чтобы ее избранник смог построить собственный бизнес.

Знаменитость призналась, что хотя счастливой совместной жизни у них с Муратом так и не получилось, но благодаря ей он стал успешным предпринимателем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий