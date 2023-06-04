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Эммануил Виторган оказался в долгах из-за аренды особняка за 2,5 млн руб. в месяц

Народный артист России Эмманауил Виторган оказался в сложном финансовом положении - ежемесячно актер выплачивает за аренду роскошного особняка в центре Москвы 2,5 миллиона рублей, деньги приходится занимать у друзей, сообщает телеканал НТВ в программе "Ты не поверишь".

Эммануил Виторган оказался в долгах из-за аренды особняка за 2,5 млн руб. в месяц
© 0Российская Газета

В трехэтажном особняке Эммануил Виторган проживает со своей женой Ириной Млодик на протяжении последних лет. Там же артист с супругой устраивают творческие вечера. Однако средств на аренду всегда не хватает.

Поэтому, как рассказала Ирина Млодик, звездной паре пришлось обращаться за финансовой помощью к друзьям. От этого супруги испытывают неловкость, но как исправить ситуацию, не знают. В программе было сказано, что супруги надеются, что появится спонсор, который поможет с арендой.

Стоит отметить, что если в Москве Эммануил Виторган живет на съемном жилье, то в Латвии недвижимость у артиста есть. Так, в Юрмале супруги владеют небольшим двухэтажным особняком, куда намерены направиться в ближайшее время на отдых.

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