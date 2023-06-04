$80.88-0.0987.10+0.52

Солистка "Фабрики" Ирина Тонева рассказала о проблемах в браке с молодым мужем

Солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала о трудностях в браке с мужем, который моложе ее на 12 лет.

Солистка "Фабрики" рассказала о проблемах в браке с молодым мужем
© РИА Новости

Семь лет назад 45-летняя певица вышла замуж за хореографа Алексея Брижу. По словам Тоневой, это самые долгие отношения в ее жизни. Однако и в них не обходится без конфликтов. Ирина рассказала об одной из причин:

"Например, турбулентность в шкафу. Я раньше разгребала, а сейчас нет — я просто смотрю на турбулентность... ".

Певица также рассказала о вещах, которые никогда не сможет простить мужу – это рукоприкладство и измены.

Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена

Сейчас в отношениях пары все спокойно, и супруги планируют завести ребенка. Тонева подчеркнула, что Алексей может стать идеальным отцом.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий