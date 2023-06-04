Солистка "Фабрики" рассказала о проблемах в браке с молодым мужем

Солистка "Фабрики" Ирина Тонева рассказала о проблемах в браке с молодым мужем
Солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала о трудностях в браке с мужем, который моложе ее на 12 лет.
Семь лет назад 45-летняя певица вышла замуж за хореографа Алексея Брижу. По словам Тоневой, это самые долгие отношения в ее жизни. Однако и в них не обходится без конфликтов. Ирина рассказала об одной из причин:
"Например, турбулентность в шкафу. Я раньше разгребала, а сейчас нет — я просто смотрю на турбулентность... ".
Певица также рассказала о вещах, которые никогда не сможет простить мужу – это рукоприкладство и измены.
Сейчас в отношениях пары все спокойно, и супруги планируют завести ребенка. Тонева подчеркнула, что Алексей может стать идеальным отцом.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа.