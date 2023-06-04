Филипп Киркоров поделился кадрами с 91-летия своего отца
Сказать, что у Бедроса Филипповича Киркорова жизнь бьет ключом — ничего не сказать. Легендарный артист полон оптимизма и уверенно смотрит в будущее. Так, недавно он развелся с женой ради молодой женщины, и Филипп, что немаловажно, публично одобрил новую избранницу отца.
В сопровождении любимой женщины, 43-летней Людмилы, Бедрос прибыл и на празднование своего 91-летия. Поздравить именинника собрались внуки, друзья, коллеги по сцене — и все не с пустыми руками. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: видеоотчетом с торжества поделился Филипп Бедросович в своем Инстаграме (запрещен в РФ).
Видео артист сопроводил трогательной подписью:
«91 как 19! Именно взгляд юноши вижу у папы. Бодрые, сияющие глаза. Дорожу каждым моментом, проведенным вместе».
И предложил фолловерам оставлять в комментариях поздравления имениннику, пообещав все передать отцу. На предложение Филиппа откликнулись Яна Рудковская, экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров и еще десятки поклонников талантливой семьи. Правда, хейтеры тоже присодинились к вечеринке.
«Ему 91 год, зачем нужны все эти тупые подарки», — высказалась одна из подписчиц, уточнив, что если доживет до таких лет, то точно не захочет видеть «картины, зонты и кислые рожи внуков».
А мы вот не согласны. Главное — внимание, и пусть нам всем судьба подарит на 91-летие побольше внучьих рож. Ну и от зонтов с картинами тоже не откажемся.