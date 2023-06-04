$80.88-0.0987.10+0.52

Певцы Регина Тодоренко и Влад Топалов прокомментировали слухи о разводе

Музыкальные исполнители Регина Тодоренко и Влад Топалов не разводятся. Они отреагировали на слухи о своем разрыве в социальных сетях.

Тодоренко и Топалов прокомментировали слухи о разводе
© РИА Новости

В Сети нередко появляются утверждения, что пара распалась. Чтобы опровергнуть слухи, Влад Топалов опубликовал семейное видео с сыном Михаилом и женой. Он иронично подписал пост, отметив, что Регина все еще рядом.

Регина Тодоренко в ответ пошутила:

"Нет, мы разводимся, просто мы в процессе!"

Артисты женаты с июля 2019 года. Хотя трудности периодически возникали и однажды пара была на грани разрыва, Топалов стремился во что бы то ни стало сохранить брак. Помогло по рекомендации психолога начать устраивать свидания друг с другом и говорить не только о детях.

Актриса Регина Тодоренко учится на медработника для новой роли

Ранее Регина Тодоренко призналась, что отказалась от роли продюсера.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий