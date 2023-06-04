Тодоренко и Топалов прокомментировали слухи о разводе

Музыкальные исполнители Регина Тодоренко и Влад Топалов не разводятся. Они отреагировали на слухи о своем разрыве в социальных сетях.

В Сети нередко появляются утверждения, что пара распалась. Чтобы опровергнуть слухи, Влад Топалов опубликовал семейное видео с сыном Михаилом и женой. Он иронично подписал пост, отметив, что Регина все еще рядом.

Артисты женаты с июля 2019 года. Хотя трудности периодически возникали и однажды пара была на грани разрыва, Топалов стремился во что бы то ни стало сохранить брак. Помогло по рекомендации психолога начать устраивать свидания друг с другом и говорить не только о детях.