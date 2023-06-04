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Актер Евгений Цыганов поздравил с днем рождения жену Юлию Снигирь спустя два дня

Актер Евгений Цыганов опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором поздравил жену Юлию Снигирь с 40-летним юбилеем. Актриса родилась 2 июня 1983 года.

Актер Евгений Цыганов поздравил с днем рождения жену Юлию Снигирь спустя два дня
© Газета.Ru

«Горжусь, люблю, восхищаюсь», — подписал артист.

Он приложил к посту фотографию с премьеры фильма «За нас с вами» Андрея Смирнова о жизни в московской коммуналке под конец сталинской эпохи. Юлия Снигирь исполнила в картине главную роль.

На опубликованном снимке Цыганов, закрыв лицо букетом, стоит рядом с супругой.

«С прошедшим днем рождения Юлию. Новых прекрасных ролей, мира, радости, счастья и вдохновения»;

«Самая красивая актриса современной России»;

«Вы восхитительная, красивая и очень талантливая пара! Обожаю вас! Спасибо за талант», — написали поклонники в комментариях.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь узаконили свои отношения в 2019 году. Они познакомились еще в 2014-м на съемках фильма «С чего начинается Родина», — актер тогда еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, от которой у него семь детей. Примерно через год появились слухи о романе Снигирь и Цыганова, когда артист уже ушел из семьи. В 2016 году у них родился сын Федор.

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