Актер Евгений Цыганов поздравил с днем рождения жену Юлию Снигирь спустя два дня

Он приложил к посту фотографию с премьеры фильма «За нас с вами» Андрея Смирнова о жизни в московской коммуналке под конец сталинской эпохи. Юлия Снигирь исполнила в картине главную роль.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь узаконили свои отношения в 2019 году. Они познакомились еще в 2014-м на съемках фильма «С чего начинается Родина», — актер тогда еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, от которой у него семь детей. Примерно через год появились слухи о романе Снигирь и Цыганова, когда артист уже ушел из семьи. В 2016 году у них родился сын Федор.