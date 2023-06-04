$80.88-0.0987.10+0.52

Бритни Спирс выложила в соцсети старую фотографию с ребенком и закрыла комментарии

Бритни Спирс опубликовала в соцсетях архивную фотографию, на которой изображена на автомобильной парковке со своим младшим сыном Джейденом на руках. Об этом сообщает Page Six.

Спирс выложила в соцсети старую фотографию с ребенком и закрыла комментарии
© Газета.Ru

Снимок певица сопроводила двумя эмодзи в виде тюльпанов, а комментарии к публикации закрыла.

Фотография была опубликована после того, как стало известно о планах бывшего мужа Бритни Спирс Кевина Федерлайна перевезти их совместных детей, 17-летнего Шона и 16-летнего Джейдена, на Гавайи. Как заявлял ранее адвокат Федерлайна, экс-супруг певицы попросил у нее разрешения сменить место жительства вместе с детьми, и она не стала возражать.

Переезд на Гавайи Федерлайна с детьми связан с тем, что его новая жена Виктория Принс получила предложение по работе в местном университете. Сам же бывший муж Бритни Спирс рассчитывает выступать в этом штате в качестве диджея.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий