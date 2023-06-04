Бывшего мужа Полины Гагариной нашли на сайте знакомств

Дмитрий Исхаков не перестает удивлять своей активностью на любовном фронте. Только мы успели обсудить неожиданную пару экс-супруга Полины Гагариной и бывшей девушки Павла Табакова , актрисы Софьи Синицыной , как в любовном многоугольнике появилась новая грань. Админы телеграм-канала «Только никому» отыскали фотографа в популярном приложении для знакомств Tinder, где он (или кто-то крайне на него похожий) зарегистрировался под кодовым именем Алекс. Получается, зря был весь хайп с горячими совместными сторис и псевдосвадебной фотосессией в ретроавто? Судя по профилю, Дмитрий снова ищет спутницу, причем как на долгую перспективу, так и на короткое время.

На то, что аккаунт настоящий, указывает и синяя галочка, ради которой требуется подтверждение с паспортом, и официальный Инстаграм* фотографа в описании. Несмотря на эти весомые аргументы мы, конечно, не можем со всей уверенностью утверждать, что это не фейк. Но даже если настоящий владелец профиля именно Дмитрий, ни секунды его не осуждаем. Скорее всего, он просто решил запрыгнуть в последний вагон, перед тем как приложение навсегда уйдет из России в конце этого месяца. Что ж, каждый в этой жизни должен испытать особый кринж Тиндер-свидания — он ни с чем не сравним!