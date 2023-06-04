Дженнифер Энистон не скрывает своих морщин

Когда Дженнифер Энистон появляется на светских мероприятиях, ее образы всегда безупречны и продуманы до мелочей. Однако в повседневной жизни звезда предпочитает обходиться без макияжа, отдавая предпочтение натуральной красоте. Энистон не пользуется услугами косметологов и не пытается молодиться. Она всегда говорила, что не собирается прятать возрастные изменения во внешности и готова взрослеть естественно. Поэтому, в микроблоге звезды часто появляются фотографии, на которых актриса позирует без макияжа.

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Вот, недавно, в социальной сети голливудской актрисы появились снимки с домашним питомцем. На руках Дженнифер держит белого щенка по кличке Долли породы немецкая овчарка. Женщина сообщила грустную новость – любимец скончался. На снимке Энистон предстала совсем без макияжа, на ее лице заметны мелкие морщины, которые она не стала скрывать.

Поклонники восхитились красотой актрисы. Они отметили, что она одна из немногих из звезд, кто не стесняется своего старения и честен с публикой.

“Какая вы красивая! Даже макияж никакой не нужен”,

“Просто красотка. Такая натуральная и естественная”,

“Если стареть, то только так”,

“Хорошо, что лицо без инъекций, не заколото ботоксом”, – пишут фолловеры.