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Айза-Лилуна Ай пожаловалась на одиночество и рассказала, о каких отношениях мечтает

В следующий раз, когда окажетесь на вечеринке единственным человеком без «плюс одного», можете утешиться мыслью, что даже красотка Айза бывала в такой ситуации. Экс-супруга Гуфа пожаловалась подписчикам на то, что ее окружают сплошь влюбленные парочки. И из-за этого ей еще острее не хватает романтики.

Айза-Лилуна Ай пожаловалась на одиночество
© Super.ru

В этот вечер Айза смотрела с друзьями романтическую комедию «Кейт и Лео». И трогательная история любви главных героев в исполнении Хью Джекмана и Мег Райан только добавила ей переживаний. Как бы то ни было, блогерша призналась, что мечтает о насыщенных отношениях, в которых события будут бить ключом.

Что ж, прекрасно понимаем Айзу. К слову, с поклонниками ей в последнее время тоже не особенно везет: ее недавняя переписка с одним из ухажеров не на шутку обеспокоила фанатов.

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