Ксения Бородина показала, как выглядит без фильтров и макияжа

Телеведущая нечасто радует нас фото и видео без макияжа и фильтров. Скорее наоборот, все чаще подписчики критикуют Ксению за злоупотребление фейстюном в постах и сторис. Мол, такой обаятельной и привлекательной это совсем ни к чему. На эти претензии у девушки есть простой ответ, которым она не так давно поделилась с фолловерами.

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Но из любого правила есть исключение — вот и ведущая «Дома-2» на время дала маскам и фильтрам (а заодно и кистям визажиста) отдохнуть. Ксения опубликовала честные видео со своей крестницей Аней — маленькой дочкой Ольги Орловой. Похоже, в атмосфере дружеских посиделок девушка полностью расслабилась и решилась показаться подписчикам без диджитальных ухищрений. Что ж, можно баловать нас и чаще: выглядит 40-летняя телезвезда просто прекрасно!