Наташа Королева призналась в своей детской любви

«Там же в гала-концерте принимали участие все наши звезды. Среди них был и Вован. Я так на него посмотрела за кулисами… Подумала: "Ох, какой красавчик, блондин!" Позднее, когда мы познакомились, я об этом ему рассказывала. Уж не знаю, помнит он или нет», — поделилась певица.