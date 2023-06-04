Шакира возвращается в Барселону к Жерару Пике: что случилось?

Неожиданный поворот в истории певицы и футболиста-изменщика. Всего через два месяца после переезда в США Шакира возвращается в Испанию, да еще и везет с собой сыновей. Неужели она пошла на попятную и вдруг простила все прегрешения бывшего? Ничего подобного! Лед оттаял совсем по другой причине. Во-первых, у 9-летнего Милана и 7-летнего Саши начались каникулы, а по договоренности бывших супругов как раз в это время они должны видеться с отцом. И Пике уже было собрался в Майами, но Шакира испугалась, что он приедет с молодой любовницей и визит будет безнадежно испорчен. А вот нанести предупреждающий удар и привезти парней самой — совсем другое дело. Тем более что их надо с кем-то оставить, пока сама певица отправится дальше, в родную Колумбию. Дело в том, что 90-летнему отцу звезды предстоит сложная операция и в такое непростое время она, естественно, хочет его поддержать.