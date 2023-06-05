Кудрявцева 5 лет держит сапоги в подвале из-за ужасающей вони

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как несколько лет назад купила себе резиновые сапоги в интернете.

«Сапоги воняли так, будто в них [нагадил] скунс, потом туда залили сероводород и приправили тухлыми яйцами. На самом деле, каким-то клеем, но не таким, как обычно пахнет «Момент» или канцелярский. А реально ужасающе химический», — написала Кудрявцева.

Телеведущая подчеркнула, что решила дать сапогам возможность выветриться: она выставляла их на балкон, на улицу зимой, — однако обувь продолжала плохо пахнуть. Тогда Кудрявцева заперла сапоги в подсобное помещение и продолжает держать их там по сей день. По словам телеведущей, с каждый годом они источают все более скверный запах.