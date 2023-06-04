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Ким Кардашьян призналась, что не говорит о разводе с Канье Уэстом ради спокойствия детей

Ким Кардашьян призналась своей матери Крис Дженнер, что вынуждена не говорить публично о пережитом ей разводе с Канье Уэстом, поскольку хочет защитить детей. Об этом она сказала ей во втором эпизоде третьего сезона сериала «Кардашьяны», сообщает People.

Кардашьян призналась, что не говорит о разводе с Уэстом ради спокойствия детей
© Газета.ру

«Я до сих пор чувствую необходимость не говорить об этом и защищать от этого своих детей, и так всегда будет, но, Господи, если бы люди только знали. Я просто никогда не поступлю так по отношению к своим детям», — сказала 42-летняя Ким Кардашьян в эмоциональном диалоге с матерью.

Она также призналась, что в отношениях с бывшим мужем ей было тяжелее всего «видеть, как тот, кого ты по-настоящему любила и с которым у тебя семья, настолько отличается от того, кого ты знала».

В ответ на это Крис Дженнер выразила мнение, что старшая дочь Кардашьян и Уэста, 9-летняя Норт Уэст, «что-то слышит, но, возможно, не говорит». В ответ Ким Кардашьян сказала, что это невозможно, поскольку у нее есть четкий план на случай, если бывший муж попадает в заголовки таблоидов.

К соглашению о разводе по итогам трудного бракоразводного процесса Ким Кардашьян и Канье Уэст пришли осенью прошлого года. Исполнитель обязан выплачивать бывшей супруге алименты в размере $200 тыс. в месяц, а также взять на себя 50% расходов, связанных с образованием и охраной детей. У пары четверо детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 5-летняя Чикаго и 4-летний Псалм.

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