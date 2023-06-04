Известная певица раскрыла способ проверки гостей на трезвость

В новом выпуске шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» певица Наташа Королева раскрыла способ проверки гостей своего загородного дома на трезвость. В саду у дома стоит топиарная фигура слона из искусственной зелени, около него — лестница, по которой артистка предлагает забраться.

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«Проверяю всегда, насколько гость выпивший или нет. Человек, который может залезть на слона, еще не добрал дозу», — объяснила она.

Королева предложила подняться по лестнице и ведущей шоу. Бондарчук смогла залезть на слона, потому что они пили только чай. Но слезть с него оказалось сложнее.

«Тебе нравится? А еще на нем лежать прикольно, медитировать и кайфовать», — поделилась героиня программы.