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Все билеты на гастрольный тур Тейлор Свифт раскупили за три дня

Сейчас попасть на шоу знаменитость невозможно даже за огромные деньги.

Все билеты на гастрольный тур Свифт раскупили за три дня
© Inc-News

Шестой концертный тур американской певицы Тейлор Свифт анонсировали 1 ноября 2022 года, а уже через несколько дней было объявлено о прекращении продаж билетов в силу их отсутствия.

При этом сами гастроли исполнительницы начинались лишь в конце марта 2023-го, и закончиться должны в середине августа в США.

Затем тур продолжится выступления в странах Южной и Латинской Америки, из которого Свифт вернется домой лишь в конце ноября после финального концерта в бразильском Сан-Пауло.

После объявления о продаже билетов в начале ноября сайт по их продаже зависал по несколько раз в день из-за огромного ажиотажа, а те, кто так и не достал заветный билет, жалуются, что их невозможно достать даже у перекупщиков.

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