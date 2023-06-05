Все билеты на гастрольный тур Свифт раскупили за три дня

Сейчас попасть на шоу знаменитость невозможно даже за огромные деньги.

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Шестой концертный тур американской певицы Тейлор Свифт анонсировали 1 ноября 2022 года, а уже через несколько дней было объявлено о прекращении продаж билетов в силу их отсутствия.

При этом сами гастроли исполнительницы начинались лишь в конце марта 2023-го, и закончиться должны в середине августа в США.

Затем тур продолжится выступления в странах Южной и Латинской Америки, из которого Свифт вернется домой лишь в конце ноября после финального концерта в бразильском Сан-Пауло.