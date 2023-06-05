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Кендалл Дженнер пристыдили за фото в оголяющем грудь платье

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети.

Кендалл Дженнер пристыдили за фото в оголяющем грудь платье
© РИА Новости

Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков. В качестве обуви она выбрала туфли на невысоком каблуке, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца.

Lenta.ru

Подписчики пристыдили кумира за чересчур, по их мнению, вульгарный наряд. «Люди правда считают, что это красиво?», «Никакого класса, просто стыд!», «Очень пошло», «Как обычно вульгарно», «Ужасно», «Дизайн слишком пошлый», — высказывались многочисленные поклонники под фото.

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