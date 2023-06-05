Кендалл Дженнер пристыдили за фото в оголяющем грудь платье

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети.

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Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков. В качестве обуви она выбрала туфли на невысоком каблуке, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца.

Lenta.ru