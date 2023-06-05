Солистка «Фабрики» рассказала об отношениях в коллективе

Екатерина Москалева – участница группы «Фабрика» из Амурской области. Девушка попала в коллектив всего год назад после участия в одном из кастингов на фестивале «Таврида.АРТ».

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В интервью «ФедералПресс» певица рассказала, как складывался ее творческий путь, как ее приняли в коллектив другие солистки и будет ли концерт «Фабрики» на Дальнем Востоке.

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Екатерина, расскажите, пожалуйста, как вы попали в группу «Фабрика»?

— Я попала в группу благодаря кастинг-платформе «Таврида». В 2021 году я попала на смену, пошла на кастинг в академию Игоря Матвиенко с одной-единственной на тот момент песней собственного сочинения. Показала Игорю Игоревичу Матвиенко, и, собственно, на этом все. Обычно те, кто хотел обучаться, отправляли им на почту свои демо-версии. А мне нечего было отправить. Поэтому я подумала: «Ну ладно, сходила, просто показала, и все». Я к этому отнеслась как к работе. И спустя полгода мне написал музыкальный сопродюсер Игорь Полонский с предложением о сотрудничестве. Предложил поговорить, приехать на студию. И, собственно, так я оказалась в группе «Фабрика».

Вы резидент проекта «Таврида.АРТ». Какой вклад в вас он внес?

— Да, я резидент проекта «Таврида.АРТ», арт-кластера «Таврида». Это всегда возможности плюс трудоустройство. У меня появилась работа в лице группы «Фабрика». Помимо группы у меня еще есть сольный проект, поэтому я через «Тавриду» дистрибьютирую его: выпускаю песни, также они помогают с поддержкой релизов, мероприятий и концертов. У нас даже есть чат «Фрешмены Тавриды». Там очень часто есть классные предложения по работе, для реализации себя как артиста. И прежде всего это, конечно же, люди. Люди – наш главный ресурс.

Как Ирина Тонева и Валерия Девятова отреагировали на появление в коллективе такой молодой участницы?

— Ирина и Валерия очень тепло отреагировали. Мне, наверное, безумно повезло с коллективом, потому что девочки очень по-сестрински меня встретили, даже с какой-то стороны заботливо, как мамы. Но нет, у нас все на равных. И нет дедовщины какой-либо. Это была теплая встреча, они заботливо передали мне танцы, которые мне нужно выучить, песни. В общем и целом поддерживали всячески.

Планирует ли «Фабрика» выступать в вашей родной Амурской области?

— Конечно, мне бы хотелось, чтобы «Фабрика» выступила в моей родной области. И вроде как планировался тур «Фабрика звезд». Но, к сожалению, в данное время очень сложно планировать что-то, поэтому не зарекаемся, но верим и надеемся, что попадем – как я в Амурскую область, так и Валерия в Кузбасс.

На открытии Академии «Меганом» вы анонсировали выход собственного бренда одежды с символами регионов России. Какой символ Дальнего Востока вы выбрали?

— Нет пока единого символа Дальнего Востока. Мы передадим всю ответственность, так сказать, нашим швеям, нашим дизайнерам, декораторам, кто будет создавать эти костюмы. Мы им дадим четкое техзадание по каждому региону, потому что мы обращались и к фольклористам, и к людям, которые разбираются в этнике каждого региона. Какого-то определенного символа по Дальнему Востоку я пока не могу назвать. Знаю точно, что мои нанайские корни будут отображены там. Но в чем именно, это пока секрет.

Подскажите, есть ли в ваших мечтах запись совместного трека с кем-то из артистов?