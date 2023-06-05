Наряд жены Канье Уэста для похода в церковь сравнили с презервативом

«Какую планету сегодня посетили эти два чудака?», «Он похож на толстую балерину, а она — на черный презерватив», «Издалека кажется, что в этом платье есть что-то фаллическое», «Девушка похожа на пенис», «Смешно, она выглядит как пчеловод», «У него нет трехстворчатого зеркала, чтобы посмотреть на себя сзади в этих нелепых лосинах?», «Он думает, что защитные наплечники для регби помогут ему выглядеть так, словно он тренируется в спортзале?» — заявили юзеры.