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В Сети появилось архивное фото младшей дочери Заворотнюк

Уже несколько лет подряд актриса Анастасия Заворотнюк прячет свою младшую дочку Милу и не показывается папарацци сама. Девушка не участвует в шоу, в ТВ-проектах, не работает в связи с тяжелым заболеванием, однако, почему родители решили держать в секрете от публики девочку, остается загадкой.

В Сети появилось архивное фото младшей дочери Заворотнюк
© Popcake.tv

Впрочем, в младенческом возрасте зрителям все-таки удалось посмотреть на малышку Насти и Чернышева. Еще до того, как Настя ушла в тень и пропала с экранов, она давала интервью вместе с новорожденной дочерью, рассказывая о радостях материнства и о том, как они с Петром изменились в связи с появлением ребенка.

Popcake.tv

В частности, мужчина отметил, что начал по-другому относиться к шалостям детей на борту и к их плачу. Дочку отец не выпускает из рук, когда находится дома и окружает ее заботой и любовью.

«Петя каждую секунду хотел проводить с Милочкой и с нами, но это было невозможно. И он просил шлите мне видеоотчеты. И мы как сумасшедшие снимали одно и то же», — говорила счастливая артистка, держа в руках свою светловолосую улыбчивую девочку, которая, кажется, была счастлива познакомиться с членами съемочной группы программы на НТВ.

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