Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка
Бывшая солистка популярной группы t.A.T.u Лена Катина рассказала подробности о своем будущем ребенке в передаче "Звезды сошлись".
Певица ждет появления на свет своего второго ребенка уже в ближайший месяц, однако только сейчас она рассказала публике о поле будущего малыша и даже раскрыла, кто и какое имя для него выбрал.
По словам Катиной, у нее родится мальчик, а имя для него выбрал ее супруг, бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Правда, окончательное решение останется за старшим сыном певицы.
«Демьян или Димьян — это будет решать старший сын», — рассказала экс-солистка t.A.T.u.
Помимо этого Катина призналась, что им с мужем пришлось отменить партнерские роды, тк, вероятно, артистке придется рожать с помощью кесарева сечения. Но звезда подчеркнула, что супруг будет находиться в соседней палате.
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