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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что еще не нашла своего принца

Певица Татьяна Плаксина прокомментировала слухи о замужестве в шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Дочь Успенской заявила, что еще не нашла своего принца
© Газета.Ru

Плаксина призналась, что пока не собирается замуж. Она отметила, что еще не нашла своего принца.

Слухи о тайном замужестве Плаксиной пошли после того, как артистка вышла в свадебном платье в одном из выпусков программы «Две звезды. Отцы и дети». Вместе с матерью Любовью Успенской она исполнила номер на песню «Белым-бела».

В марте 2023 году Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.

В настоящее время Успенская проводит совместные туры и концерты с дочерью. Она помогает начинающей певице с развитием карьеры и признается, что не беспокоится за творческое будущее наследницы. Успенская уверена, что к дочери не будут относиться предвзято из-за ее славы.

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