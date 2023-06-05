$80.88-0.0987.10+0.52

52-летний солист группы "На-На" вновь стал отцом

Популярный артист Владимир Политов поделился радостью – он снова стал отцом. Об этом певец рассказал в передаче "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

52-летний Политов женился еще в 2021 году, а этой весной у пары родился долгожданный ребенок. Звезда предпочитал долгое время скрывать это событие – ребенок родился 6 апреля.

Владимир признался, что раскрывать тайну не хотелось, чтобы не сглазить, ведь долгое время у пары не получалось зачать ребенка. Теперь, когда сыну уже несколько месяцев, счастливый отец рассказал, что все свободное время старается проводить с ним.

«Назвали Артем. Имя я придумал», – рассказал певец гостям программы.

Аль Пачино ждет ребенка от женщины на 54 года моложе

Артист также признался, что некоторые вещи делает сам, например, держит малыша столбиком после кормления, моет ему голову, потому что у него есть соответствующий опыт, а жена пока боится делать это без его помощи.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий