52-летний солист группы "На-На" вновь стал отцом

Популярный артист Владимир Политов поделился радостью – он снова стал отцом. Об этом певец рассказал в передаче "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

52-летний Политов женился еще в 2021 году, а этой весной у пары родился долгожданный ребенок. Звезда предпочитал долгое время скрывать это событие – ребенок родился 6 апреля.

Владимир признался, что раскрывать тайну не хотелось, чтобы не сглазить, ведь долгое время у пары не получалось зачать ребенка. Теперь, когда сыну уже несколько месяцев, счастливый отец рассказал, что все свободное время старается проводить с ним.

«Назвали Артем. Имя я придумал», – рассказал певец гостям программы.

Артист также признался, что некоторые вещи делает сам, например, держит малыша столбиком после кормления, моет ему голову, потому что у него есть соответствующий опыт, а жена пока боится делать это без его помощи.