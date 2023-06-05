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Новое фото Ирины Пеговой вызвало бурную реакцию у фанатов

Популярная по российским телевизионным сериалам актриса Ирина Пегова долгое время пыталась похудеть и, судя по свежим фотографиям в социальных сетях, у нее это получилось.

Многие поклонники обратили внимание на кардинальные изменения во внешности актрисы, отметив, как сильно она сбросила вес. Кто-то даже обеспокоился здоровьем звезды, однако, по информации 7дней.ру, в одном из недавних интервью Пегова объясняла, что отказалась от многочисленных изнуряющих диет и просто стала придерживаться некоторых правил в питании.

По словам актрисы, важно, чтобы объем съеденной пищи не превышал размер кулака, а для того, чтобы насытиться, стоит есть медленнее и употреблять достаточное количество воды.

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Фанаты бросились писать Пеговой комментарии, в которых искренне восхищаются силой духа актрисы и ее изменениями, подчеркивая, как прекрасно она выглядит и какой стала стройной.

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