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Гуф исполнил мечту жены и перестал скрывать, что они снова вместе

Еще на прошлой неделе Гуф и его жена Юлия шифровались и, например, тайком вместе ходили в фитнес-клуб. Но мы-то горячую парочку вычислили: они точно были в одном месте в одно время.

Гуф исполнил мечту жены и перестал скрывать, что они снова вместе
© super.ru

На этой неделе все иначе. Алексей Долматов не то, что не скрывает, что вновь сошелся с супугой после громкого скандала и объявления о разводе, а буквально кричит об этом. Рэпер опубликовал в сторис авиабилеты на двоих (фамилии видны отчетливо) и сопроводил их романтической картинкой влюбленных.

Соцсети

Выяснилось, что Алексей решил исполнить мечту Юлии и устроил ей романтическое путешествие в турецкую Каппадокию, о которой она давно мечтала.

Ну и судя по тому, что Юлия уже вовсю постит оттуда фото, супруги не поссорились ни в аэропорту, ни в самолете и благополучно добрались до пункта назначения. Ну и наслаждаются обществом друг друга. Love is in the air, в общем.

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