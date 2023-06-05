Гуф исполнил мечту жены и перестал скрывать, что они снова вместе

Еще на прошлой неделе Гуф и его жена Юлия шифровались и, например, тайком вместе ходили в фитнес-клуб. Но мы-то горячую парочку вычислили: они точно были в одном месте в одно время.

© super.ru

На этой неделе все иначе. Алексей Долматов не то, что не скрывает, что вновь сошелся с супугой после громкого скандала и объявления о разводе, а буквально кричит об этом. Рэпер опубликовал в сторис авиабилеты на двоих (фамилии видны отчетливо) и сопроводил их романтической картинкой влюбленных.

Соцсети

Выяснилось, что Алексей решил исполнить мечту Юлии и устроил ей романтическое путешествие в турецкую Каппадокию, о которой она давно мечтала.