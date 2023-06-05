Брак певицы Валерии и Иосифа Пригожина, кажется, может выдержать любые испытания – звезды не только живут вместе более 20 лет, но и вместе работают.

В эфире программы "Однажды..." на телеканале НТВ звездная пара рассказала, как им удается сохранить теплые и крепкие отношения на протяжении столького времени.

Супруг Валерии отметил, что в любой семье могут быть трудности, однако все решаемо, если каждый готов идти на компромиссы.

«Притираться всегда приходится, даже сегодня спустя 20 лет без этого трения не получается ничего, потому что всегда приходится находить какие-то компромиссы», – объяснил Пригожин.

Валерия также призналась, что любит мужа за его непредсказуемость, а Пригожин не смог выделить одно из любимых качеств жены.