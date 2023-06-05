Анита Цой поразила невероятными переменами во внешности
Ультракороткие шорты, идеальные ягодицы, подтянутые руки и стройная талия — такой предстала перед поклонниками на новом снимке Анита Цой. Однако вместо восторженных откликов знаменитость стала получать откровенно недовольные комментарии.
Несколько лет назад Анита Цой, которая с молодости страдала из-за проблем с лишним весом, смогла при помощи корейских настоев сбросить 12 килограммов всего за 3 месяца. С тех пор знаменитость старалась поддерживать себя в отличной форме и называет пережитый опыт лучшим вложением огромной суммы денег.
Вот только перенесенный Цой коронавирус внес свои коррективы и усилия Аниты пошли прахом. После выздоровления у нее произошел гормональный сбой, и она поправилась на 17 килограммов. Какое-то время артистке нельзя было заниматься спортом, а когда здоровье пришло в норму Анита вернулась к физическим нагрузкам и смогла сбросить около девяти килограммов.
Однако на новом снимке 52-летняя Анита выглядит не просто стройной, она кажется попросту другим человеком. Сексуальный наряд, облегающий эффектное загорелое тело, газонокосилка в руках и улыбка на лице. Такие неожиданные перемены во внешности артистки сильно смутили ее подписчиков. Почти никто не поверил, что на снимке тело Цой, большинство сочли фигуру результатом фотошопа, а не физических нагрузок. Анита предпочла не отвечать на критику.