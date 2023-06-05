$80.88-0.0987.10+0.52

Анита Цой поразила невероятными переменами во внешности

Ультракороткие шорты, идеальные ягодицы, подтянутые руки и стройная талия — такой предстала перед поклонниками на новом снимке Анита Цой. Однако вместо восторженных откликов знаменитость стала получать откровенно недовольные комментарии.

Анита Цой поразила невероятными переменами во внешности
© Eva.ru

Несколько лет назад Анита Цой, которая с молодости страдала из-за проблем с лишним весом, смогла при помощи корейских настоев сбросить 12 килограммов всего за 3 месяца. С тех пор знаменитость старалась поддерживать себя в отличной форме и называет пережитый опыт лучшим вложением огромной суммы денег.

Вот только перенесенный Цой коронавирус внес свои коррективы и усилия Аниты пошли прахом. После выздоровления у нее произошел гормональный сбой, и она поправилась на 17 килограммов. Какое-то время артистке нельзя было заниматься спортом, а когда здоровье пришло в норму Анита вернулась к физическим нагрузкам и смогла сбросить около девяти килограммов.

Eva.ru

Однако на новом снимке 52-летняя Анита выглядит не просто стройной, она кажется попросту другим человеком. Сексуальный наряд, облегающий эффектное загорелое тело, газонокосилка в руках и улыбка на лице. Такие неожиданные перемены во внешности артистки сильно смутили ее подписчиков. Почти никто не поверил, что на снимке тело Цой, большинство сочли фигуру результатом фотошопа, а не физических нагрузок. Анита предпочла не отвечать на критику.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий