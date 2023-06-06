Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что хочет роман как в кино

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мечтает об отношениях как в кино.

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Айза хочет, чтобы в ее романе «все время что-то происходило». Блогерше не нравится, когда отношения превращаются в рутину и «скукотищу».

«Нужно всегда находить возможность жить как в каком-нибудь кино! Хотя бы иногда скрашивать свою любовь какими-то поступками, играми, действиями. Добавлять новизну. Я думаю, что это очень круто», — заявила Айза. Она также пожаловалась на недостаток романтики в ее жизни.

Айза была замужем дважды. Первым ее супругом стал рэпер Алексей Долматов. Они поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Пара рассталась в 2013 году. Одной из причин расставания стало злоупотребление певца запрещенными веществами.

В 2015-м Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В 2017 году она родила сына Элвиса. В 2020-м блогерша и предприниматель развелись. Экс-супруги часто спорили из-за воспитания ребенка, а также из-за общего бизнеса — салона красоты. Позже им удалось уладить конфликты. Айза и Анохин находятся в дружеских отношениях.