Собчак назвала самым тяжелым интервью с блогером Васильевым

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась в Telegram-канале, что интервью с блогером Стасом Васильевым стало самым тяжелым в ее карьере.

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Собчак отметила, что Васильев обладает «некой отрицательной харизмой». Собчак сравнила блогера с писателем Сергеем Минаевым.

«Энергетически и по стилю больше всего мне этот человек напомнил Минаева времен Контр-Тв», — заявила журналистка.

Телеканал Kontr TV был создан Минаевым, журналистом Антоном Красовским и продюсером Comedy Club Артаком Гаспаряном в 2012 году. Основатели канала неоднократно противопоставляли себя телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В мае 2023 года Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», рассказал, что пришел на интервью к Собчак. Он обвинил журналистку в некомпетентности. Блогер уверен, что в ролике его «подрежут и выставят дебилом». Он отметил, что во время интервью журналистке постоянно подсказывал вопросы редактор. Интервью вышло 5 июня.