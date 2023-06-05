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Телеведущая Ксения Собчак назвала самым тяжелым интервью с блогером Стасом Васильевым

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась в Telegram-канале, что интервью с блогером Стасом Васильевым стало самым тяжелым в ее карьере.

Собчак назвала самым тяжелым интервью с блогером Васильевым
© Газета.Ru

Собчак отметила, что Васильев обладает «некой отрицательной харизмой». Собчак сравнила блогера с писателем Сергеем Минаевым.

«Энергетически и по стилю больше всего мне этот человек напомнил Минаева времен Контр-Тв», — заявила журналистка.

Телеканал Kontr TV был создан Минаевым, журналистом Антоном Красовским и продюсером Comedy Club Артаком Гаспаряном в 2012 году. Основатели канала неоднократно противопоставляли себя телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В мае 2023 года Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», рассказал, что пришел на интервью к Собчак. Он обвинил журналистку в некомпетентности. Блогер уверен, что в ролике его «подрежут и выставят дебилом». Он отметил, что во время интервью журналистке постоянно подсказывал вопросы редактор. Интервью вышло 5 июня.

В интервью с Собчак Васильев осудил журналистку за сотрудничество с блогершей Еленой Блиновской. По его мнению, ведущая пропиарила автора «Марафона желаний».

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