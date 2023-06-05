Кайли Дженнер осудили за фотографии в частном самолете стоимостью $72 миллиона
Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер подверглась критике со стороны подписчиков за «выставление напоказ своего богатства». Об этом сообщает Daily Mail.
В минувшие выходные 25-летняя Кайли Дженнер поделилась с подписчиками личного блога серией фотографий из Парижа. Первая фотография была сделана в частном самолете бизнесвумен стоимостью $72 млн. На других снимках звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» показала дорогой отель в центре французской столицы, в котором она остановилась вместе со своей матерью Крис Дженнер, а также лимузин, на котором передвигалась по городу.
В комментариях подписчики раскритиковали Кайли Дженнер за то, что она постоянно хвастается своим богатством.
«Ух ты. Посмотри, какая я богатая. Спасибо, что напомнила», «Ненавижу быть бедным. Спасибо Кайли, что напомнила мне об этом», «Интересно, она когда-нибудь надевала что-то из вещей больше одного раза?», «Иногда мне хочется быть одной из ее служанок, потому что я думаю, что она отдает им большую часть своей одежды», — написали пользователи под постом звезды.
На прошлой неделе журнал Forbes опубликовал рейтинг «Самых богатых селф-мейд женщин Америки». Кайли Дженнер заняла в списке 38-е место. По данным издания, на сегодняшний день состояние младшей из сестер Кардашьян-Дженнер оценивается в $680 млн.