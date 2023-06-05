Кайли Дженнер осудили за фотографии в частном самолете

«Ух ты. Посмотри, какая я богатая. Спасибо, что напомнила», «Ненавижу быть бедным. Спасибо Кайли, что напомнила мне об этом», «Интересно, она когда-нибудь надевала что-то из вещей больше одного раза?», «Иногда мне хочется быть одной из ее служанок, потому что я думаю, что она отдает им большую часть своей одежды», — написали пользователи под постом звезды.