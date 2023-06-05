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Леонардо ДиКаприо отдохнул с 22-летней моделью Меган Рош на яхте на Ибице

Папарацци сфотографировали актера Леонардо ДиКаприо с новой девушкой на яхте на Ибице. Соответствующие снимки публикует таблоид Daily Mail.

ДиКаприо отдохнул с 22-летней моделью Меган Рош на яхте на Ибице
© Газета.Ru

Новой подругой 48-летнего Леонардо ДиКаприо стала модель Меган Рош. Манекенщица больше чем вдвое младше актера — ей 22 года.

На фотографиях ДиКаприо запечатлен в солнцезащитных очках и одних плавательных шортах. Рош была одета в слитный купальник, рубашку и брюки на резинке. Образ девушки дополнили вязаная сумка и кожаные шлепанцы.

В мае 2023 года Леонардо ДиКаприо познакомил свою маму Ирмелин Инденбиркен с 28-летней моделью Нилам Гилл. Они вместе поужинали в ресторане Chiltern Firehouse в Лондоне.

Последней официальной девушкой Леонардо ДиКаприо была падчерица актера Аль Пачино Камила Морроне. Актер и манекенщица начали встречаться в 2018 году, а прошлым летом расстались.

После разрыва с Морроне ДиКаприо приписывали романы со многими моделями, включая Джиджи Хадид и Ирину Шейк.

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