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37-летняя Александра Даддарио снялась в постели топлес

Американская актриса Александра Даддарио, известная по первому сезону сериала «Белый лотос», выложила фотографию из спальни. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

37-летняя Александра Даддарио снялась в постели топлес
© Газета.Ru

На опубликованном кадре 37-летняя Александра Даддарио предстала топлес. Актриса запечатлела саму себя без одежды, сидя в постели.

Подписчики звезды «Белого лотоса» оценили откровенный кадр.

«Ты выглядишь очень сексуально», «Ангел», «Красивая», — писали пользователи социальной сети в комментариях.

Прошлым летом Александра Даддарио вышла замуж за кинопродюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Для Форма этот брак стал вторым. В 2007-2020 годах он был женат на звезде кинофраншизы «Форсаж» Джордане Брюстер. У бывших супругов есть двое сыновей — 9-летний Джулиан и 6-летний Роуэн.

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