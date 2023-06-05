Кончаловский заявил, что хотел отразить в именах сыновей мусульманские корни

«Я очень ценю и очень рад, что я такая полукровка. И у меня есть половина крови, которая тюркская, мусульманская, казахская. И я хотел бы, чтобы мои сыновья отражали эту часть корней. Тимур и Марат, как мне кажется, — в этих именах есть вот эта составляющая: с одной стороны европейская, с другой стороны и восточная тоже», — поделился кинематографист.