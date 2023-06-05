$81.33+0.4587.03-0.07

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что хотел отразить в именах сыновей мусульманские корни

Режиссер Егор Кончаловский рассказал в интервью с Борисом Корчевниковым, почему не назвал своих сыновей в честь отца или деда.

Кончаловский заявил, что хотел отразить в именах сыновей мусульманские корни
© РИА Новости

Кончаловский заявил, что его семья очень большая, поэтому все имена были «уже разобраны». Режиссер также хотел именами своих детей подчеркнуть мусульманские корни, которые он очень ценит.

«Я очень ценю и очень рад, что я такая полукровка. И у меня есть половина крови, которая тюркская, мусульманская, казахская. И я хотел бы, чтобы мои сыновья отражали эту часть корней. Тимур и Марат, как мне кажется, — в этих именах есть вот эта составляющая: с одной стороны европейская, с другой стороны и восточная тоже», — поделился кинематографист.

У Кончаловского трое детей. Дочь режиссера Мария родилась в его браке с актрисой Любовью Толкалиной. Сыновья кинематографиста появилась на свет от второй супруги звезды — адвоката Марии Леоновой.

Леонова родила первого сына от Кончаловского в 2017 году. Мальчика назвали Тимуром. В 2023 году у режиссера и его жены появился на свет сын Марат.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий