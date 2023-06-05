Гурцкая довела судей музыкального шоу до слез

В конце мая исполнительница пережила семейную трагедию.

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Певица Диана Гурцкая в прошлом месяце потеряла своего мужа, чиновника Петра Кучеренко. Он неожиданно скончался, когда возвращался домой из командировки на Кубе. После похорон мужа артистка перестала выходить в свет.

Однако накануне семейной трагедии Гурцкая снялась в одном из выпусков шоу «Две звезды. Отцы и дети». Исполнительница вместе с сыном Константином исполнила песню Сергея Трофимова «Родина».