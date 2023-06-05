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Дочь Брюса Уиллиса бросил жених, узнав о диагнозе будущего тестя

Возлюбленный дочери Брюса Уиллиса бросил ее перед свадьбой, узнав о неизлечимом диагнозе знаменитого будущего тестя. Из-за разрыва и болезни отца девушка попала в специализированную клинику, где ее круглосуточно наблюдали лучшие медики страны.

Дочь Уиллиса бросил жених, узнав о диагнозе будущего тестя
© Eva.ru

Младшая из дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула недавно прошла курс лечения в специализированной клинике. Туда звездная наследница попала из-за психологических проблем, о которых на днях впервые решилась рассказать в интервью журналу Vogue.

Началось все с болезни Брюса, которая прогрессировала постепенно. Первые тревожные звоночки не пугали, но обижали близких людей актера. К примеру, Таллула давно стала замечать странности в поведении родителя и списывала их на издержки профессии, а после стала принимать все только на свой счет и винить нынешнюю семью Уиллиса.

Уже тогда девушке приходилось бороться с собственными эмоциями. А вскоре ее предал любимый мужчина. Когда Брюс объявил о своем диагнозе, Таллулу оставил жених. Молодой человек решил не связываться с девушкой, обремененной такими семейными проблемами. После получения предложения руки и сердца, разрыв дался дочери Уиллиса крайне тяжело. У нее начались еще более сложные проблемы с психическим здоровьем.

Таллуле диагностировали нервно-психическое и пограничное расстройства личности, на фоне которого у нее стала развиваться анорексия. Так, младшая дочь Деми и попала на лечение в специальную клинику под круглосуточное наблюдение врачей. Но все это осталось позади. Сейчас девушка чувствует себя нормально и старается поддержать отца.

Напомним, что Брюсу диагностировали лобно-височную деменцию, при которой нейроны головного мозга гибнут, а когнитивные функции — память, реакции и эмоции — начинают хуже работать. Это заболевание не лечится, а лишь прогрессирует.

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