Супруг Лены Катиной написал на нее завещание до свадьбы

«Я сама предлагала, говорю: «Дим, хочешь, подпишем брачный договор? Я ничего против этого не имею. Он подумал, сказал: «Нет, Лена, я тебе доверяю, и мне вообще по барабану». И написал завещание до того, как мы поженились. Говорит: «На! Чтобы ты была уверена». Я думаю: «Господи, боже мой», — поделилась артистка.