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Супруг Лены Катиной написал на нее завещание до свадьбы

Певица Лена Катина рассказала в шоу «Звезды сошлись», что ее муж Дмитрий Спиридонов написал на нее завещание.

Супруг Лены Катиной написал на нее завещание до свадьбы
© Газета.Ru

Катина отметила, что Спиридонов оформил бумаги еще до того, как они сыграли свадьбу. Артистка объяснила, таким образом муж показал, что ей полностью доверяет. Более того, супруг звезды отказался оформлять брачный договор.

«Я сама предлагала, говорю: «Дим, хочешь, подпишем брачный договор? Я ничего против этого не имею. Он подумал, сказал: «Нет, Лена, я тебе доверяю, и мне вообще по барабану». И написал завещание до того, как мы поженились. Говорит: «На! Чтобы ты была уверена». Я думаю: «Господи, боже мой», — поделилась артистка.

Катина отметила, что у нее был опыт заключения брачных договоров с бывшим мужем Сашо Кузмановичем. Певица отметила, что оформляла соглашение с супругом при разводе. Она объяснила, что это было необходимо для того, чтобы разобраться, с кем останется их общий сын Александр.

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