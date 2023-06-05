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Певица Тейлор Свифт подавилась насекомым во время выступления в Чикаго

Певица Тейлор Свифт проглотила насекомое во время выступления в Чикаго. Об этом сообщает TMZ.

Тейлор Свифт подавилась насекомым во время выступления в Чикаго
© Газета.Ru

Она подавилась перед десятками тысяч фанатов на сцене футбольного стадиона «Солджер Филд». Свифт пришлось закашляться, остановить шоу и проглотить насекомое.

«М, вкусно», — пошутила она и рассмеялась.

Ранее фанатка певицы Тейлор Свифт Дженна Токатилан пожаловалась на амнезию после концерта звезды. О том, как Токатилан забыла одну из песен, исполненных Свифт.

«Если бы у меня не было записанного подругой пятиминутного видео, в котором я скачу под эту песню, я бы всем говорила, что этого не было», — рассказала девушка.

Психолог Юэн Макней из Государственного университета Нью-Йорка в Олбани подтвердил, что перегруз положительными эмоциями похож на стресс и может влиять на память.

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