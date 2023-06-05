Певица Тейлор Свифт подавилась насекомым во время выступления в Чикаго
Певица Тейлор Свифт проглотила насекомое во время выступления в Чикаго. Об этом сообщает TMZ.
Она подавилась перед десятками тысяч фанатов на сцене футбольного стадиона «Солджер Филд». Свифт пришлось закашляться, остановить шоу и проглотить насекомое.
«М, вкусно», — пошутила она и рассмеялась.
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«Если бы у меня не было записанного подругой пятиминутного видео, в котором я скачу под эту песню, я бы всем говорила, что этого не было», — рассказала девушка.
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