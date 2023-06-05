Борис Галкин потратил миллион рублей на ЭКО

Актер Борис Галкин рассказал в беседе с aif.ru, что они с женой Инной Разумихиной 4 года пытались завести ребенка.

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Галкин признался, что жене пришлось пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако было несколько неудачных посадок. В итоге актер и певица потратили на ЭКО миллион рублей.

«Ужасно, даже слов нет. Брались деньги буквально за все», — заявил артист.

Разумихина родила дочь Анну 30 июля 2017 года. Некоторое время артисты скрывали появление на свет девочки. Они рассказали о пополнении в семье только после крестин.

«Инна в большей степени переживала. Но кто-то должен переживать в большей степени, а кто-то — меньшей. Чтобы уравновесить эти два переживания. А я умиротворял эту ситуацию», — рассказал актер.

Инна Разумихина и Борис Галкин поженились в 2013 году. Певица младше артиста на 25 лет.