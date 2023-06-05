Футболист Федор Смолов женился на модели Карине Истоминой
Футболист Федор Смолов женился на блогере и модели Карине Истоминой. Об этом пара сообщила в социальных сетях.
На странице Карины Истоминой появилась фотография их рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Одновременно с этим Федор Смолов опубликовал невесту в минималистичном белом свадебном платье.
На снимке с подписью "Карина Игоревна Смолова" девушка показывает кольцо с камнем внушительного размера.
Соцсети
Слухи о романе 29-летней модели и 33-летнего футболиста появились в мае 2023 года. Тогда Смолов опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Истоминой в лифте.
Соцсети