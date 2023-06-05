$81.33+0.4587.03-0.07

Футболист Федор Смолов женился на модели Карине Истоминой

Футболист Федор Смолов женился на блогере и модели Карине Истоминой. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

На странице Карины Истоминой появилась фотография их рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Одновременно с этим Федор Смолов опубликовал невесту в минималистичном белом свадебном платье.

На снимке с подписью "Карина Игоревна Смолова" девушка показывает кольцо с камнем внушительного размера.

Соцсети

Слухи о романе 29-летней модели и 33-летнего футболиста появились в мае 2023 года. Тогда Смолов опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Истоминой в лифте.

Соцсети

Ранее Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка.

25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий