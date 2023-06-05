Футболист Федор Смолов женился на блогере и модели Карине Истоминой. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

На странице Карины Истоминой появилась фотография их рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Одновременно с этим Федор Смолов опубликовал невесту в минималистичном белом свадебном платье.

На снимке с подписью "Карина Игоревна Смолова" девушка показывает кольцо с камнем внушительного размера.

Соцсети

Слухи о романе 29-летней модели и 33-летнего футболиста появились в мае 2023 года. Тогда Смолов опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Истоминой в лифте.